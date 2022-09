Niezależnie od wszystkiego trzeba tutaj jednak podkreślić, że nawet jeżeli owa technika okaże się skuteczna i spowolni proces ogrzewania atmosfery, to nie jest to rozwiązanie problemu zmian klimatycznych, a jedynie jest to kupienie większej ilości czasu na realne działania prowadzące do zatrzymania emisji gazów cieplarnianych. Z drugiej strony, właśnie tego będziemy wkrótce potrzebowali - nie za pięćdziesiąt lat, ale już wkrótce, za kilka lat.