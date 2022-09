Polacy odkryli dziwny obiekt niedaleko czarnej dziury w centrum naszej galaktyki. Krąży wokół z zawrotną prędkością

Wyobraź sobie supermasywną czarną dziurę (dość trudne zadanie!). A teraz wyobraź sobie, że wokół niej, w odległości kilkudziesięciu milionów kilometrów, w odległości podobnej do tej, jaka dzieli Słońce i Merkurego ową czarną dziurę okrąża jasny gorący obiekt. Nie jest to planeta, ale nie jest to też gorąca gwiazda. Zamiast tego jest to kula gorącego gazu.