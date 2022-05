W 2015 roku specjalnie do tego celu powołano do życia konsorcjum Teleskopu Horyzontu Zdarzeń. W jego ramach naukowcy postanowili wykorzystać radioteleskopy rozsiane po całej Ziemi do stworzenia jednego wielkiego interferometru o rozmiarach Ziemi. Instrument ten miał służyć do jednego celu, do zaobserwowania tego, co się dzieje bezpośrednio w otoczeniu dwóch czarnych dziur: bliskiej nam Sagittarius A* oraz odległej o 53 miliony lat świetlnych czarnej dziury w centrum aktywnej galaktyki Virgo A (M87).