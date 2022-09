Robot właśnie pobił rekord w biegu na 100 metrów. A to nie koniec

Cassie to była platforma dla pionierskich badań nad uczeniem się robotów w zakresie lokomocji. Ukończenie 5 kilometrów wiązało się z niezawodnością i wytrzymałością, co pozostawiało otwarte pytanie: jak szybko Cassie może biegać? To skłoniło zespół badawczy do przeniesienia uwagi na szybkość

powiedział Devin Crowley, przewodniczący zespołu pracującego nad Cassie