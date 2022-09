Stworzyli roboty niezależne od człowieka. Kieruje nimi elektroniczny "mózg" i mają własne zasilanie

Stworzenie w pełni autonomicznego robota to marzenie każdego inżyniera robotyki. I nie ma się co temu marzeniu dziwić, bowiem nasza przyszłość jest skazana na sztuczną inteligencję i rozwój robotyki. Grupie amerykańskich naukowców udało się doprowadzić do realizacji tego marzenia. Stworzyła niezależne od człowieka mikroroboty. Co prawda nie porozmawiamy z nimi jak z Sophią, ani nie uściśniemy im dłoni, ale być może kiedyś uratują nam życie lub środowisko.