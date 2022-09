Problem nie został zignorowany przez dendrologów, którzy postawili ogrodzenie wokół części Pando, tak aby uniemożliwić zwierzętom dojście do drzew. Paul Rogers adiunkt ekologii w Quinney College of Natural Resources, który pięć lat temu podjął się kompleksowej analizy Pando powrócił do drzewostanu, aby przeanalizować jego obecny stan. Jej wyniki opublikował w czasopiśmie Conservation Science and Practice.