Władze miast: stawiamy na zieleń! Rzeczywistość: doniczki na rynku i wyschnięte młode drzewa

- Mam nadzieję, że tym razem uzyskamy zgodę od wojewódzkiej konserwator na to, żeby posadzić kolejne drzewa, żeby tego cienia było trochę więcej, żeby on bardziej sprzyjał mieszkańcom do wypoczynku, również w upalne dni. Wydaje nam się, że drzewa coraz bardziej przebijają się do świadomości, również na tych zabytkowych placach - mówił w czerwcu ubiegłego roku Piotr Kempf z krakowskiego Zarządu Zieleni Miejskiej.