Wychodzisz z domu i widzisz martwego łosia. Do takich widoków w mieście musimy się przyzwyczaić

Dziki nadużywają gościnności również w Rzymie. Jak donosił "The Guardian", przeszło 20 tys. zwierząt mieszka w okolicy Wiecznego Miasta. Problem zaczął się jednak niedawno, gdy w parku znaleziono zwłoki dzikach chorego na ASF. O ile wirus nie jest groźny dla człowieka, tak może powodować epidemię wśród świń hodowlanych. Z tego też powodu prowadzony jest ostrzał w Polskich lasach. We Włoszech postanowiono zamknąć niektóre publiczne parki, by w razie czego nie dopuścić do rozwoju epidemii. Człowiek też może przekazywać wirusa dalej.