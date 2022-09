Do tego warto zadbać o ubiór, a konkretnie o rękawiczki. Wiele osób dojeżdża hulajnogą do pracy, a o poranku temperatura potrafi być bardzo niska. Dłonie podczas jazdy wychładzają się bardzo szybko, przez co szybko kostnieją. Po kilkunastu minutach jazdy, kiedy dłonie są nieruchome a przy tym wyeksponowane na wiatr, możemy mieć problemy z szybką zmianą pozycji, np. po to, by zacisnąć hamulec. W takich sytuacjach rękawiczki w czasie jazdy są nieocenione.