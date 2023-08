Jaką hulajnogę elektryczną kupić? Zwróć uwagę na te elementy

To chyba najważniejszy podpunkt. Pojemność akumulatora i to, ile kilometrów pozwala przejechać na jednym ładowaniu, powinno od razu zwrócić waszą uwagę. Tak musicie dopasować pojazd do własnych potrzeb, ustalając, w jaki sposób zamierzacie korzystać z elektrycznej hulajnogi. Jeśli tylko do krótkich dojazdów do pracy i z powrotem to raczej niepotrzebna wam będzie pojemna bateria, sprawiająca, że za sprzęt zapłacie dużo więcej. Jeżeli jednak nie wykluczacie, że po drodze zdarzy się wjechać po zakupy, wpaść do kawiarni, a następnie odwiedzić księgarnie i przy okazji jeszcze się przejechać po okolicy, lepiej szukać mocniejszych baterii.