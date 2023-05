Powinni wprowadzić nowe ograniczenie prędkości dla hulajnóg. 15 km/h wystarczy - już tłumaczę dlaczego

Pamiętam, że kiedy weszły w życie przepisy ograniczające prędkość do 20 km/h, byłem w niemałym szoku. Szybko jednak doszło do mnie, że to wystarcza do w miarę sprawnego poruszania się po mieście. Niestety, równie prędko okazało się, że przepisy to fikcja i nie ma większych problemów, żeby pędzić szybciej niż nakazują ustalenia. Oczywiście można zrzucić winę na kierowców, że lekceważą ograniczenia, ale operatorzy mają narzędzia, aby skutecznie blokować ewentualnych drogowych piratów, i niestety jak do tej pory z nich nie korzystają.