Te hulajnogi zadowolą nawet najbardziej wymagających. Sprawdziłem, co mają do zaoferowania sprzęty Dualtron

Propozycja dla tych, dla których Raptor 2 to wciąż zbyt mało, ale Spider II to już za dużo. Szczęśliwie, w cenie wciąż niższej niż Spider II, dostajemy tutaj tutaj sporą część tego, co dobrego ma do zaoferowania wyższy model - w tym oczywiście dwa silniki elektryczne, akumulator LG, zawieszenie, potężną moc i zasięg.