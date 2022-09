Mózgi synchronizują się podczas grania online. Ludzie dosłownie nadają na tych samych falach

Niejeden pasjonat gier, w którymś momencie usłyszał od rodziny lub znajomych, że owe hobby prowadzi do odcięcia się od ludzi. Jak dowodzą uczeni z Uniwersytetu Helsińskiego, nie jest to do końca prawdą. Bowiem poprzez prosty eksperyment z wykorzystaniem specjalnej aparatury wykazali oni, że fale mózgowe osób grających wspólnie w jedną grę synchronizują się - nawet kiedy gracze są w oddzielnych pomieszczeniach.