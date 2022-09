Google wpuszcza polityków do twojego Gmaila. Będą nietykalni

Gmail jest wiodącą na świecie usługą poczty elektronicznej, na odległym drugim miejscu znajduje się Outlook. Trudno na dziś jednoznacznie oszacować istotność informacji otrzymywanych pocztą elektroniczną, te są zapewne znacznie mniej istotne od tych promowanych w social mediach i agregatorach newsowych. Nie zmienia to jednak faktu, że setki milionów internautów każdego tygodnia loguje się do Gmaila i przegląda pocztę.



Działania Google’a brzmią rozsądnie. Firma nie chce przypadkowo faworyzować żadnej strony politycznej, chce więc zapewnić wszystkim równy dostęp do wyborców korzystających z Gmaila. Nie chce też podejmować decyzji arbitralnie, nawiązała więc współpracę z przeznaczonym do tego celu federalnym urzędem. Między wierszami anonsuje jednak, że ma wystarczający wpływ na społeczeństwo, by móc wpływać na losy polityków i partii politycznych. I co gorsza, prawdopodobnie znów ma rację.