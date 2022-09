Chiny nie chcą już budować bazy księżycowej z Rosją. Szukają nowych partnerów

Czyżby cierpliwość azjatyckiego smoka do partnera z północy się skończyła? Na to wygląda. Przez kilka lat projekt stacji badawczej na Księżycu przedstawiany był przez Chińczyków jako projekt, który będzie realizowany we współpracy z Rosją, która - jaka by nie była - ma już potężne doświadczenie w przestrzeni kosmicznej.