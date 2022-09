Co prawda pchełki AirPods już teraz stanowią element systemu Find My, lecz jest to obecność stosunkowo iluzoryczna. Dokładna, precyzyjna lokalizacja słuchawek nie działa, co może zmienić właśnie technologia stosowana w AirTagach. Dzięki niej już nigdy nie będę musiał schodzić z drugiego piętra do garażu po słuchawki, których zapomniałem wziąć ze sobą podczas parkowania samochodu. Powiadomienie zatrzyma mnie przy windzie.