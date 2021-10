Nie kupuj AirPodsów 3. Nowe AirPodsy Pro 2 wprowadzą zupełnie nową funkcję

AirPods 3 to bez wątpienia jeszcze lepsze AirPody. Dłużej grają bez ładowania, obsługują dźwięk przestrzenny i ładowanie MagSafe. Tyle że nadal nie maja aktywnego wyciszania szumów. To z niemal pewnością pojawi się w AirPods Pro 2, o których pierwsze informacje właśnie wyciekły do Internetu.