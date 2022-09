Zwrot kasy nawet 2 lata po zakupie. Allegro Protect to nowa odsłona Programu Ochrony Kupujących

W ramach nowej wersji Programu Ochrony Kupujących klienci będą mogli odzyskać nawet do 20 tys. zł. To dwukrotnie więcej niż do tej pory. Co istotne, Allegro Protect chroni wszystkich klientów, niezależnie od tego, czy opłacają abonament Allegro Smart, czy nie. Wniosek o zwrot środków można składać zaś wtedy, gdy klient nie otrzymał przesyłki, zamówiony produkt był uszkodzony lub niezgodny z opisem, ale serwis ma pomagać również w nietypowych sytuacjach.