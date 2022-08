Operatorem logistycznym tej usługi jest Allegro One Kurier i to bardzo dobre wieści. Jak podają przedstawiciele serwisu, stał się on "najlepiej ocenianą przez klientów usługą kurierską na platformie" i to "w rekordowo krótkim czasie". Pracownicy firmy będą dbać o dostawy w dniu zakupu do automatów paczkowych i będą kursować pomiędzy największymi miastami i aglomeracjami (a nie tylko w obrębie konkretnych miast).