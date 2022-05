Pozostaje tylko mieć nadzieję, że platforma zadba o to, by nowe produkty pojawiały się w bazie na premierę oraz by automaty agregujące oferty nie popełniały błędów. Jeśli algorytmy np. zawiodą i do danego wpisu w Katalogu Produktów zostanie dodana niewłaściwa oferta, klient może mieć pretensje do sprzedawcy. Allegro na szczęście nie spieszy się ze wdrożeniem tej nowości.