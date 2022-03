Allegro ułatwia płacenie. Teraz Google Pay zapłacisz w przeglądarce

Dodanie Google Pay do desktopowej wersji serwisu uświadomiło mi, że na Allegro nadal brakuje płatności Apple Pay w desktopowej wersji serwisu. A szkoda, bo dla użytkowników iPhone’ów jest to najwygodniejsza metoda płatności. Podejrzewam jednak, że ten brak zostanie szybko załatany, bo Allegro nie ma konkurencji jeśli chodzi o wygodne metody płatności. Blik czy PayU to już standard w polskich sklepach, ale w mojej opinii Allegro wygrywa systemem Allegro Pay, z którego często korzystam. Jest to system odraczania płatności i dzielenia ich na raty, przy czym całość jest bardzo szybka i wygodna.