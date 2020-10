Koniec z dotykaniem terminali. Płatności Google Pay bez PIN-u w mBanku i Aliorze

4 interakcji

Do tej pory jedną z największych przewag Apple Pay nad Google Pay była możliwość płacenia bez podawania PIN-u na terminalu niezależnie od kwoty transakcji. To już jednak przeszłość, a w forpoczcie zmian są BNP Paribas, mBank oraz Alior.

Apple Pay i Google Pay to dwa konkurujące ze sobą systemy płatności dostępne na smartfonach z modułami NFC oraz systemami operacyjnymi odpowiednio iOS oraz Android. Oba zastępują plastikowe karty płatnicze i z obu można korzystać zarówno online, czyli w aplikacjach i na stronach internetowych, jak i offline, czyli w sklepach i w punktach usługowych.

Obie usługi płatnicze działają na bardzo podobnej zasadzie, ale do tej pory rozwiązanie od Apple’a miało jedną istotną przewagę nad tym od Google’a w postaci braku konieczności wpisania kodu PIN na terminalu niezależnie od kwoty transakcji. Autoryzacja użytkownika odbywała się w Apple Pay na urządzeniu poprzez skan twarzy lub odcisku palca lub wpisanie kodu blokady.

Google Pay w przeciwieństwie do Apple Pay bardzo długo wymagał wpisywania kodu PIN na terminalu.

Konieczność dotykania terminala nie tylko niepotrzebnie wydłuża proces płatności, ale do tego naraża użytkownika na kontakt z koronawirusem w dobie pandemii. Na szczęście Google od co najmniej 2019 r. pracuje z partnerami nad tym, by tę konieczność wyeliminować. Pierwszym z nich, który wprowadził nowy sposób autoryzacji transakcji w Polsce, był BNP Paribas. Teraz dołączają do niego mBank i Alior.

Możliwość płacenia za zakupy i usługi bez podawania PIN-u i to nawet w przypadku transakcji na kwotę wyższą niż 100 zł w obu wymienionych bankach pojawi się już jutro, czyli 13 października 2020 r. Do płatności wystarczy uprzednio odblokować smartfona — czy to poprzez kod lub wzór blokady, czy to z wykorzystaniem skanu odcisku palca, tęczówki oka, całej twarzy itp.

Niestety niektórzy klienci będą musieli się uzbroić w cierpliwość. W banku BNP Paribas nowość w postaci opcji płatności poprzez przyłożenie telefonu do terminala działa od lipca, ale klientom mBanku będzie udostępniana falami. W przypadku Aliora z kolei, jak podaje cashless.pl, skorzystają z tego udogodnienia najpierw nowi klienci, a udostępnienie jej wszystkim potrwa dwa tygodnie.



