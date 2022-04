W wyniku wojny wywołanej przez Rosję pod wodzą dyktatora i zbrodniarza wojennego Władimira Putina z Ukrainy napłynęła do Polski fala uchodźców. Miliony ludzi trafiły na terytorium naszego kraju, a chociaż część ruszyła dalej do innych krajów Unii Europejskiej, to setki tysięcy ludzi zostało w polskich miastach, gdzie w poszukiwaniu miejsca do zamieszkania pomagają im politycy, aktywiści i zwykli obywatele.