Gdzie kupić tanie podręczniki? Najlepiej zajrzeć na Allegro

Mimo tego, że na Allegro znajdziemy podręczniki w bardzo korzystnych cenach, to kupno kompletu książek dla jednego ucznia może być bardzo kosztowne. Przejrzałem wykaz podręczników dla klasy 1 jednego z lokalnych liceów i komplet książek – w zasadzie niepełny, bo część podręczników dobierana jest dopiero we wrześniu – to koszt 400-500 zł. A co gdy mamy w domu więcej niż jedno dziecko, które potrzebuje zakupu nowych książek? Dorzućmy do tego zeszyty i inne przybory szkolne i bardzo łatwo jest przebić barierę 1000 zł, a to poważne obciążenie dla niemal każdego rodzica.