Allegro wyszło naprzeciw oczekiwaniom klientów i wprowadza właśnie coś takiego. Klienci mogą łączyć w ramach jednej przesyłki zakupy od różnych sprzedawców i jest tutaj tylko jeden warunek: muszą być to oferty realizowane poprzez usługę o nazwie One Fulfillment by Allegro. Oznacza to, że Allegro bierze na siebie skompletowanie takiej paczki, do dane produkty są już w jego magazynie.