Allegro z początku kierowane było do użytkowników prywatnych, ale to się już dawno zmieniło. Kolejnym krokiem jest uruchomienie usługi Allero Biznes, która ułatwia zakupy przedsiębiorstwom.

Z początku Allegro było portalem aukcyjnym, na którym użytkownicy mogli wystawiać swoje produkty na licytację, ale przez lata serwis wyewoluował w kierunku typowej platformy e-commerce. Oferty na używane rzeczy od użytkowników prywatnych wydzielono zresztą niedawno do modułu Allegro Lokalnie, ale i tak po stronie klientów stawiano w centrum prywatnych konsumentów. Teraz to się zmienia i firma skupi się teraz na potrzebach klientów biznesowych.

Allegro Biznes, czyli łatwe zakupy dla firm

Wedle danych Allegro na portalu każdego miesiąca już teraz zakupów dokonuje co czwarta firma w Polsce. To właśnie z myślą o nich, a także tych wszystkich pozostałych, które z jakiegoś powodu tego jeszcze nie robią, powstaje platforma Allegro Biznes, która ruszy oficjalnie w lutym. Jej zadaniem jest ułatwianie zakupów w modelu B2B i projektowano ją od początku z myślą o takich segmentach jak artykuły papiernicze, produkty do sprzątania i sprzęt IT itp.

Jak przekonują sami twórcy, zaletą platformy Allegro Biznes, dostępnej wyłącznie dla posiadaczy konta Firma, ma być połączenie szerokiego asortymentu, wygodnych dostaw i atrakcyjnych cen. Serwis obiecuje zachowanie wszystkich dotychczasowych funkcji i dodanie narzędzi zarówno dla dostawców, jak i dla odbiorców towarów. Oprócz niskich cen Allegro stawia przy tym na przyjazne metody płatności, bo to dwa czynniki, które zwykle decydują o wyborze konkretnej oferty.

To nie koniec zmian na Allegro w 2021 r.

Abonament Allegro Smart zapewniający darmowe dostawy drożeje z 8,99 zł miesięcznie do 10,99 zł miesięcznie dla wszystkich użytkowników, którzy zdecydują się na subskrypcję po 25 stycznia 2020 r. Tyle dobrego, że cena dla obecnych abonentów się nie zmienia, tak samo jak cena pakietu rocznego pozostaje bez zmian — co czyni ofertę jednorazowej płatności za 12 miesięcy wynoszącej 49 zł relatywnie bardziej atrakcyjną.

Z Allegro znika lada moment opcja darmowej dostawy poprzez Kuriera UPS — aczkolwiek nadal dostępna będzie opcja Allegro Kurier UPS (do 10 kg). W jej przypadku sprzedawca rozlicza się jednak za transport towarów nie z przewoźnikiem, tylko z twórcami platformy, co nie wszystkim musi się podobać i tym samym UPS może zniknąć z niektórych ofert w ogóle.

Na szczęście oprócz tego są też dobre wieści, gdyż Allegro wdraża nowy sposób ekspresowej dostawy towarów na terenie Warszawy, którym jest kurier PickPack. Będzie on dostępny w ramach Allegro Smart bez dodatkowych opłat. W przypadku wyboru tej oferty można liczyć na dostawę jeszcze tego samego dnia, w tym w godz. 18:00-22:00.