TOP 5 gadżetów i usług, które doceni każdy student

Co oferuje konto w Banku Pekao? Po jego założeniu otrzymujemy dostęp do nowoczesnych rozwiązań. Możemy robić wygodnie zakupy online, płacić w sklepach stacjonarnych kartą, telefonem lub zegarkiem, płacić w aplikacji za parkingi i komunikację miejską. Dodatkowo prowadzenie konta, obsługa karty do konta i wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce i za granicą są bezwarunkowo bezpłatne do 26 roku życia.