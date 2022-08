Miliardy ludzi kontra zabójcze Słońce. Naszym największym problemem będzie temperatura

O tym, żeby ograniczyć ocieplanie klimatu do poziomu 1,5 stopnia do 2100 roku, możemy już zapomnieć. Przez indolencję polityków i niechęć ogółu ludzi do samoograniczania, średnie temperatury na Ziemi do końca wieku wzrosną nawet o 3 stopnie Celsjusza. To będzie miało poważne konsekwencje dla większości ludzi mieszkających wtedy na naszej planecie.