Stworzyli narzędzie do oszukiwania w grze, pójdą siedzieć na 4 lata. Takich kar będzie więcej

Odpowiedź tkwi w mowie końcowej prawnika Nintendo, który stwierdził, że piractwo na Switchu - obecne m.in. na skutek działań Team Xecuter - doprowadziło do możliwości oszukiwania w grach na tej konsoli. Prawnik Nintendo zwracał uwagę na to, jak ważne jest, by na skutek kodów nie zniechęcać do gry uczciwych (ergo, płacących) konsumentów. Spiracenie sobie gry na własny użytek to jedno, ale deprymowanie bazy płacących klientów, stanowiących ważne źródło przychodu korporacji, to większa przewina.