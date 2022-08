Ładowarka z niespodzianką. Ikea Bettorp - recenzja

Do tego w Ikea Bettorp wszystko działa tak, jak przewidział to producent. Pola ładowania naładują telefony do 100 proc. w ciągu nocy (tylko nie liczcie na szybkie ładowanie), lampka świeci bez doładowywania przez bite 8 godzin w najmocniejszym trybie, a wszystko to wymaga tylko jednego kabla. No i w końcu będziecie wiedzieć, gdzie macie ładowarkę do akumulatorków - ja swoją regularnie gubię, a potem muszę kupować nową. Tę trudno zgubić.