Najlepsza rzecz, jaka przytrafiła się mojej szafce nocnej. Ładowarka Ikea Sjomarke - recenzja

Początkowo uznałem, że nie ma po co czytać instrukcji ładowarki indukcyjnej Ikea Sjomarke - przyklejam tam, gdzie wydaje mi się, że ładowarka będzie mi najbardziej potrzebna, czyli przy pracowym biurku. Przyklejone, podpięte i... nic. Po kilkunastu próbach zerknąłem jednak do instrukcji, która ostrzega, że ładowarka będzie działać wyłącznie na blatach o grubości od ok. 8 do 22 mm. Moje komputerowe biurko (z blatem również z Ikei) miało ponad 30 mm, więc nie było szans, żeby zadziałało.