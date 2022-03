Ikea wprowadza na rynek ogrodowy wihajster. Głośnik z funkcją lampy ogrodowej i przyciskiem do Spotify

Plotki o pracach Ikei nad połączeniem głośnika Bluetooth z lampą ogrodową pojawiły się już w październiku zeszłego roku, lecz dopiero dziś Ikea Vappeby trafił oficjalnie do sprzedaży we wszystkich sklepach Ikea - w tym polskim. Za Vappeby zapłacimy 279 złotych, a do produktu nie jest dołączony zasilacz.