Bajeczna, ale rosyjska gra. Czy wypada się nią jarać?

Brak komunikacji ze strony Mundfish działa tu na niekorzyść studia (które może nie chcieć zrazić klientów z Rosji). Ciekawym wątkiem w tej sprawie jest też fakt, iż wielu graczy uważa z kolei za moralnie dopuszczalne... spiracenie tej konkretnej gry, nawet jeśli co do zasady są przeciwni piractwu. Argumentują to tym, że skoro Rosja problemu w piractwie zachodnich treści nie widzi, to internauci tym bardziej nie powinni mieć obiekcji, by ściągać rosyjską grę.