Kosmiczna skała zmierza w kierunku Ziemi. Jeżeli na nas dziś nie spadnie, przeleci o włos

Co jednak ciekawe w tym obiekcie to odległość, na którą planetoida 2022 NF zbliży się do Ziemi. Obliczona trajektoria lotu wskazuje, że planetoida zbliży się do nas na zaledwie 90 000 km właśnie dziś (wideo z odliczaniem na żywo znajdziesz na końcu artykułu). W skali kosmicznej nie jest to przesadnie duża odległość. Wszak NASA uznaje planetoidy za potencjalnie niebezpieczne jeżeli zbliżają się do Ziemi na odległość mniejszą niż 7,5 mln km. Tutaj mamy odległość niemal sto razy mniejszą. Całkiem możliwe, że taką odległość na swoim rowerze pokonał już nasz redakcyjny kolega Piotr Barycki. Krótko mówiąc, 2022 NF będzie mogła dzisiaj przyjrzeć się Ziemi z bliska. Gdyby jakiś zagubiony astronauta usiadł sobie na powierzchni tego głazu, mógłby swobodnie oglądać nie tylko kontynenty i oceany na powierzchni Ziemi, ale także dostrzegłby przykrywające ją układy chmur - swoją drogą, to musiałby być naprawdę fascynujący widok.