O tym, że za śmierć dinozaurów odpowiada potężne uderzenie z przestrzeni kosmicznej, wiadomo od dawna. Wiadomo też, że do uderzenia doszło tuż przy Półwyspie Jukatan, a sam impaktor (obiekt, który zderzył się z Ziemią) miał około dziesięciu kilometrów średnicy. Jak dotąd jednak nic nie wiemy o tym, jaki to był obiekt. Możliwości jest kilka: mogła to być kometa, ale też mogła to być planetoida. Jeżeli faktycznie to drugie, to z kolei mogła to być jednolita planetoida żelazna lub też mogło to być luźne zbiorowisko skalnego gruzu utrzymywane w całości przez grawitację. Jak dotąd jednak nie było żadnej możliwości ustalenia tych szczegółów, bowiem nie mieliśmy ani jednego fragmentu tego obiektu, który wybił krater o średnicy 160 km i głębokości ponad 30 km.