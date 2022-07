Jesteś pewien, że odróżnisz człowieka od idealnej podróbki? Naukowcy w ciebie wierzą

Thomas Carlson sugeruje również, że dalsze prace nad rozwojem technologii wykrywania deepfake'ów mogłyby doprowadzić do stworzenia specjalnych kasków ze wbudowanym EEG dla ochroniarzy. Kaski dawałyby znać ochroniarzom, gdy ich aktywność mózgu wskazuje na to, że mają do czynienia z deepfake'iem. Australijczyk wspomina o przypadku ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, gdzie oszuści, by dostać się do aktywów bankowych, za pomocą sztucznej inteligencji "podrobili" głos dyrektora banku. Po uzyskaniu autoryzacji wykradli 35 milionów dolarów amerykańskich.