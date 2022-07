Czy da się szukać obcych patrząc w Słońce? Naukowcy podejrzewają, że tak

Co prawda niczego nie udało się odkryć, ale trzeba pamiętać, że nasłuch prowadzono zaledwie przez jedną noc, więc szanse na to, że akurat wtedy w pobliżu Słońca przelatywał jakiś sygnał, była bliska zeru. Być może brzmi to nieprawdopodobnie, ale z drugiej strony od lat naukowcy nasłuchują kosmosu, szukają sygnałów świetlnych w zakresie optycznym. Co więcej, naukowcy planujący wysłanie z Ziemi mikroskopijnych sond, które miałyby polecieć do układu Proxima Centauri, także rozważają, czy nie wykorzystywać Słońca jako stacji przekaźnikowej do komunikacji z owymi sondami. Skoro zatem sami chcemy wykorzystać tę metodę do komunikacji, być może i inne cywilizacje wpadły na ten pomysł. Jeżeli przypadkiem za stację przekaźnikową wybrały Słońce, może przypadkiem coś podsłuchamy?