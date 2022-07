Asus przewidział nawet specjalne etui i mocowanie dla nowego telefonu, by można go było zaczepić do plecaka podczas wędrówki. Aż się prosi o komplet takich mocowań, np. do roweru, by poszerzyć spektrum wykorzystania gimbalowej stabilizacji. Na wideo promocyjnym widać jednak tylko jedno inne akcesorium - etui z wbudowaną nóżką lub portfelem.