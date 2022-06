Cudowne właściwości zdrowotne kawy. Coraz więcej badań potwierdza, że kawa wydłuża życie

Większość naukowców jest zgodna: tak, kawa uzależnia i nie, nie ma w tym nic złego. Od kawy bardzo łatwo się uzależnić; uczeni uważają, że wystarczą do tego zaledwie jedna-dwie szklanki dziennie. Jako człowiek pijący regularnie 4-5 szklanek, nie mam złudzeń - jestem uzależniony. Na szczęście uczeni są też zgodni co do tego, że choć odstawienie kawy wywołuje typowy syndrom odstawienia, tak jej spożywanie nie niesie ze sobą negatywnych skutków ubocznych znanych z większości narkotyków. Przede wszystkim regularne spożycie kofeiny nie stymuluje układu nagrody i inaczej oddziałuje na nasz układ nerwowy.