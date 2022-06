Wiedźmin: Zabójca Potworów w Google Play szoruje po dnie z oceną 2,5. Co się stało?

Gdy TES IV: Oblivion zadebiutował na PC w 2006 roku, nie zachwycałem się razem z innymi oprawą graficzną. Byłem zbyt zajęty złorzeczeniem na skalowanie poziomów zastosowane w grze. Nie cierpię tego rozwiązania i uważam je za jedne z najgorszych, najbardziej płytkich automatyzmów, na jakie może sobie pozwolić deweloper. Zwłaszcza tworząc produkcję cRPG z otwartym światem. Poczucie progresu to jedna z najlepszych nagród. Gdy świat skaluje się razem ze mną, to poczucie znika. Co mi z barbarzyńcy na 50 poziomie, skoro 1-poziomowe szczury również urosły do tej rangi? Jakieś starcia okażą się banalnie proste? No i bardzo dobrze. Zapracowałem na to.