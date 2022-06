Piorun zabił turystę na Giewoncie. Co się dzieje z człowiekiem po uderzeniu pioruna?

Uderzenie pioruna jest zdarzeniem możliwym do przeżycia. Zgodnie z danymi amerykańskiego Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom (Centers for Disease Control and Prevention) 90 proc. osób porażonych piorunem przeżywa zdarzenie. Co więcej, piorun najczęściej uderza w osoby, które spędzają czas wolny na świeżym powietrzu lub pracują na zewnątrz. W latach 2006-2021 prawie dwie trzecie zgonów spowodowanych uderzeniem pioruna dotyczyło zajęć rekreacyjnych, takich jak wędkarstwo, pływanie łodzią, uprawianie sportu i wypoczynek na plaży.