Co dziesiąty Polak może mieć problem po ukąszeniu pszczoły. Lekarze mówią: odczulajcie się!

Jeżeli u kogoś występowały ostre reakcje po ugryzieniu przez owada, powinien zgłosić się do lekarza rodzinnego, który wystawi skierowanie do alergologa. Następnie przeprowadzone zostaną konkretne badania. Gdy zajdzie taka potrzeba, pacjent zostanie skierowany do jednego z ośrodków zajmujących się leczeniem alergii i odczulaniem na jad owadów.