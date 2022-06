Nareszcie. Oto nowy Garmin Forerunner 955 i 255

Co nowego poza tym? Między innymi Stamina, opcja obsługi ekranu za pomocą dotyku, system oceny gotowości do treningu (na podstawie jakości snu, odpoczynku, obciążenia treningowego, etc.), poranny raport (z informacjami o śnie, zmienności tętna, pogodzie, etc.), status zmienności tętna, codzienne sugestie treningowe i widget wyścigu, pokazujący czas do najbliższej imprezy biegowej, prognozowaną pogodę i inne przydatne informacje.