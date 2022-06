Jest coś, co nas uratuje przed utonięciem w śmieciach. Superrobaki zjadające plastik

Naukowcy odkryli, że superrobaki mogą przetrwać na diecie składającej się wyłącznie z polistyrenu, który stosowany jest do produkcji szerokiej gamy produktów: od kubków, poprzez elementy zabawek, szczoteczki do zębów czy biżuterię, aż po opakowania orzeszków ziemnych. Zdolność robaków do przetwarzania plastiku sugeruje, że jest on bardzo wydajnie rozkładany w ich przewodzie pokarmowym.