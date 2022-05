Znaleźli sposób na rozkład plastiku. Dzięki rewolucyjnej metodzie trwa to kilka dni, a nie kilkaset lat

Jak podkreślają naukowcy, w opracowanym przez nich procesie depolimeryzacji powstają składniki, które można niemal natychmiast użyć do produkcji nowych opakowań PET. To z kolei oznacza, że plastik może stać się materiałem wielokrotnego użytku, co pozwoliłoby przynajmniej w teorii na istotne oszczędzanie środowiska.