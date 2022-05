Amerykański miesięcznik Scientific American przytacza historię Kristiny Carlson, która we wrześniu 2020 roku podczas pieszej wędrówki po górach Karoliny Północnej została ugryziona przez kleszcza. Choć pajęczak został szybko usunięty ze skóry kobiety, miesiąc później, po powrocie do domu w Mississipi Carlson zgłosiła się do lekarza, uskarżając się na bóle stawów i uczucie wzdęcia w brzuchu. Badania wykluczyły reumatoidalne zapalenie stawów, a badanie krwi nie wykazało niczego konkretnego. W ciągu następnych tygodni do objawów dołączyła infekcja oka oraz wysypka na twarzy. Kristina była leczona w kierunku półpaśca, jednakże i to nie dało rezultatów.