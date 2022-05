Powstaje tania wersja Apple TV. To część strategii Tima Cooka, by przetrwać recesję

Nawet pomijając gdybanie o abonamentach, Apple’owi coraz trudniej jest przekonywać ludzi, że ktokolwiek takiej przystawki potrzebuje. Bo w zasadzie do czego? Aplikacja Apple TV+ jest dostępna na rosnącej liczbie telewizorów i jest też dostępna na konsolach do gier. Nie potrzeba do niej przystawki. Apple Music? Łączność AirPlay 2 jest dostępna w setkach produktów firm trzecich, więc można słuchać muzyki bezprzewodowo z iPhone’a czy iPada, nie potrzeba do tego przystawki. Ostatnim, do czego Apple TV może się przydać, to Apple Arcade, ale… nie ma tam zbyt wielu gier, które były pisane z myślą o dużym ekranie. Raczej znajdziemy tam produkcje tworzone z myślą o graniu na kiblu małych wyświetlaczach tabletów i smartfonów, a do tego nie potrzeba przystawki. Zwłaszcza takiej, która kosztuje 899 zł.