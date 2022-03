A tu Apple ma spore pole do popisu, bo najważniejsi dla nich klienci - Generacja Z i młodsi - nie czują już potrzeby posiadania. Wynajmują mieszkania, zamiast je kupować; tak samo samochody. Dlaczego więc nie mieliby wynająć iPhone'a, zamiast go kupić? To nic, że byłoby to dokładnie tym samym, co wzięcie nowego telefonu czy komputera na raty - liczy się otoczka, w jaką Apple opakuje swoją ofertę. Żadnych skostniałych instytucji finansowych; żadnych "rat" i "kredytów". Tylko "subskrypcja", która co prawda w tym przypadku byłaby dokładnie tym samym co klasyczne raty, ale przynajmniej brzmi bardziej amazing. Wszystko, byleby przekonać klienta, że może sobie pozwolić na zakup drogiego sprzętu, nawet jeśli realnie wcale go na niego nie stać.