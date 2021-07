Apple wymyślił sprzedaż na raty. Klękajcie narody

Nie, to nie żart, choć ciągle mam nadzieję, że ktoś w końcu wyskoczy zza drzwi i krzyknie „ale was nabrałem”. I może wtedy gałki oczne wrócą mi na właściwą pozycję, bo aktualnie obróciły się w głąb czaszki po zobaczeniu zachwytów nad nową informacją dotyczącą poczynań Apple’a.

Apple Pay Later ma pozwolić na zakup sprzętu z odroczeniem płatności i to na dwa różne sposoby. Pierwszy to rozłożenie płatności na cztery odrębne wpłaty, których trzeba będzie dokonać na przestrzeni dwóch miesięcy. Nie będą one dodatkowo oprocentowane.