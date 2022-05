Niech ktoś powie, że kosmos nie jest piękny. Teleskop Hubble’a sfotografował zjawiskową gromadę gwiazd

Pozostaje mieć nadzieję, że nawet gdy Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba będzie już prowadził swoje obserwacje, to Kosmiczny Teleskop Hubble’a będzie jeszcze długo sprawny, aby mógł dostarczać nam właśnie takich zachwycających widoków na wszechświat jak ten powyżej. Spoglądając na takie zdjęcie od czasu do czasu można nabrać odpowiedniego dystansu do spraw, które na co dzień zaprzątają nam głowę. A wiecie, że to właśnie gromady kuliste badacze uważają za najbardziej obiecujące miejsca do poszukiwania pozaziemskich inteligencji? Jakby nie patrzeć stare gwiazdy to stare planety, a stare planety to mnóstwo czasu na to, aby rozwinęła się na nich cywilizacja, taka kilka miliardów lat bardziej zaawansowana od naszej. Zdjęcie w wyższej rozdzielczości znajdziecie tutaj.